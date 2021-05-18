Суд арестовал второго самокатчика, участвовавшего в избиении на Невском

По информации, предоставленной объединенной пресс-службой городских судов, второй фигурант дела самокатчиков, Сураджа Мамедли, был арестован судом. 18 мая Мамедли предъявили обвинение.

Напомним, Мамедли и еще один молодой человек на самокатах избили писателя Валерия Айрапетяна. Пострадавшего госпитализировали с переломом ребер. Задержанные отрицают свою причастность к произошедшему. Суд принял решение отправить Мамедли под стражу на период до 15 июля. По словам фигуранта дела, он не будет скрываться от следствия. У молодого человека есть мать на иждивении, в связи с чем он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.