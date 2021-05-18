Танцор Давид Залеев по-прежнему остается в тяжелом состоянии

О состоянии солиста Мариинского театра Давида Залеева, получившего травму головы при падении с самоката, сообщил осведомленный источник.

Танцор находится в медикаментозной коме, в результате травмы в черепе Залеева образовалась обширная гематома, которую медики удалили 13 мая. Динамики в состоянии Залеева не наблюдается. Сообщается, что врачи пока не планируют выводить танцора из комы. Источник отмечает, что из-за полученных повреждений, Залееву придется заново учится управлять своим телом.

Напомним, 31-летний Давид Залеев упал с электросамоката, после чего был госпитализирован в Мариинскую больницу.