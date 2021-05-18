Двое неизвестных угрожали ножом школьнику в Ломоносове

В понедельник, 17 мая, в отделение полиции обратилась женщина с информацией о том, что на ее сына покушались двое неизвестных, которые угрожали мальчику ножом. Ситуация произошла в городе Ломоносов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в Ломоносове на Швейцарской улице, около дома №8, двое граждан приставали к 11-летнему школьнику и угрожали ему ножом. Сообщается, что нападавшие были в белых масках, и их лиц не было видно. Помимо угроз ножом они оскорбляли и унижали мальчика.

По данному вопросу сотрудники правоохранительных органов будут возбуждать уголовное дело.