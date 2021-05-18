В Центральном районе из-за неработающего светофора произошло ДТП

В Санкт-Петербурге в Центральном районе на пересечении улиц Невского проспекта и Садовой улицы произошло дорожно-транспортное происшествие. ДТП случилось из-за неработающего светофора. Оказалось, что световой информатор отключился во время ночной грозы, которая прошла в ночь на 18 мая.

В ночь, с понедельника на вторник, с 17 на 18 мая, была гроза, из-за которой на одном из самых загруженных перекрестков Центрального района отключился светофор. Буквально через 7 минут произошла авария.

Однако отметим, что починить электронное оборудование удалось не сразу. Ремонт светофора начался утром 18 мая.