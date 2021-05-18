Солист балета Мариинского театра получил сотрясение головного мозга из-за падения с самоката

В пресс-службе Мариинского театра в Санкт-Петербурге сообщили, что солист балет Давид Залеев впал в кому после падения с самоката. Сообщается, что происшествие произошло в среду, 12 мая. На данный момент, в медицинском учреждении артисту провели трепанацию черепа после кровоизлияния в мозг.

Также в правоохранительных органах сообщают, что по прибытии на место падения Залеева сотрудников полиции обнаружилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Опрашивать его было невозможно — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», — сообщили в ведомстве.