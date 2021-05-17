В Петродворцовом районе петербуржца насмерть сбила электричка

В Санкт-Петербурге в Петродворцовом районе на станции Петергоф произошел смертельный случай на железнодорожных путях.

В ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что в дежурную часть поступила информация о том, что на станции Старый Петергоф произошла ситуация, в которой электричка насмерть сбила пешехода. Электропоезд ехал из Ораниенбаума в Петербург.

«В ходе проверки установлено, что он переходил пути по пешеходному переходу на запрещающий знак светофора. Машинист, увидев человека, применил экстренное торможение, а кроме того неоднократно подавал громкие звуковые сигналы», — заявили в ведомстве.

Также в главке сообщили, что столкновения избежать не получилось, и человек скончался на месте.