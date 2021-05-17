В Выборгском районе зафиксировали 3 случая кражи руля из автомобилей

В Санкт-Петербурге появились необычные воры, которые крадут рули из автомобилей. О нескольких случаях сообщили в Выборгском районе. На этом фоне в социальных сетях возникло бурное обсуждение.

В одном из случаев, автомобилист оставил BMW около своего дома на Лиственной улице. Когда мужчина подошел через какое-то время к своей машине и увидел разбитые окна и заметил, что его руль пропал. Пользователи в социальных сетях отметили, что примерная стоимость «баранки» оценивается в 38-60 тысяч рублей.

«Теперь домой уходить надо с рулем», – заявил один из пользователей.

Жители этого района отметили, что это не единственный случай кражи.