В результате ДТП водитель «Мазды» врезался в Кантемировский мост

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого водитель белого автомобиля Mazda врезался в каменную конструкцию Кантемировского моста. Об этом сообщили на канале в социальной сети Telegram «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Питер».

Согласно выложенному видео по кадрам видно, что в аварии также стал участником и второй автомобиль. Около проезжей части очевидцы увидели белую «Мазду», к которой уже подъехали сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, на место происшествия приехала реанимация.

По предварительной информации, пострадавших в ДТП не выявили. Теперь специалистам необходимо выяснить обстоятельства произошедшего.