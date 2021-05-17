В Смольном проверят жалобы о корпоративе в заказнике Дудергофские высоты

Комитет по природопользованию заинтересовали жалобы на проведение корпоратива на территории «Дудергофских высот». 16 мая на территории памятника природы организовали пикник. Проведение подобных мероприятий на этой зоне под запретом.

Местные жители заметили разведенный костер, припаркованные автомобили и скамейки. Петербуржцы были возмущены происходящим. Как выяснилось позднее, на «Дудергофских высотах» проводилась экологическая акция по высадке деревьев.

Сотрудники комитета по природопользованию в настоящее время осуществляют проверку по данному факту. Предстоит выяснить, какой ущерб корпоратив нанес состоянию леса.