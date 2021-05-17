В Петербурге нашли "угнанный" автомобиль отца Виктора Цоя

По предоставленной ранее источниками в силовых структурах информации, в Петербурге был найден угнанный автомобиль отца Виктора Цоя синий Volkswagen Caddy. Сообщалось, что машину похитили после того, как 15 мая Роберт Цой оставил ее на парковке на Гражданском проспекте.

Позднее иномарку обнаружили на Гражданском проспекте. По предварительной информации, предполагалось, что Цой мог забыть место парковки своей машины.

Позднее, отец музыканта опроверг информацию о произошедшем. Как сообщает РБК, Цой заявил, что «это неправда».