В Петербурге задержали самокатчиков, наезжавших на людей на Невском проспекте

В ночь на 13 мая в центре города неизвестные на самокатах сбили нескольких прохожих. Среди пострадавших оказался писатель Валерий Айрапетян. Самокатчики избили мужчину, Айрапетяна госпитализировали с переломом ребер и пробитым легким.

Действия нападавших были зафиксированы камерами наружного наблюдения. Сотрудники правоохранительных органов 15 мая установили личности самокатчиков и задержали их. Один из нападавших – 21-летний студент вуза. Расследование продолжается. Полиция ищет других участников нападения.