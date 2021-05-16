В центре Петербурга подростки на самокатах избили врача

На Невском проспекте произошла необычная драка. Подростки на электросамокатах избили врача. Инцидент случился в ночь на 14 мая вблизи магазина купца Елисеевых.

По предварительной версии, петербургский врач и писатель Валерий Айрапетян шел в 01:30 по Невскому проспекту, а навстречу ему ехали подростки 16-18 лет на электросамокатах и задели мужчину. Врач сделал замечание компании, в результате чего завязалась драка. Группа из не менее шести человек избила мужчину.

В результате у Айрапетяна диагностированы переломы ребер, одни из переломов оскольчатый. На место происшествия прибыла полиция, однако не задержала подростков. Когда медик обратился с заявлением в полицию, дело возбуждать не стали.

На данный момент делом заинтересовался Александр Бастрыкин, глава СК РФ.