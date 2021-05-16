В Петербурге задержан дворник-мигрант, изнасиловавший 11-летнюю девочку

В аэропорту Пулково полиция задержала педофила из стран Средней Азии. Мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки из Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Задержанным оказался 49-летний дворник-мигрант. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

О преступлении мама ребенка узнала лишь через месяц, увидев переписку девочки с подругой. Согласно сообщениям, мигрант изнасиловал девочку в начале апреля. Однако при задержании мужчина утверждал, что прибыл в Северную столицу в конце апреля.