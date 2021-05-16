В массажном салоне на Рузовской нашли труп мужчины

В Петербурге расследуют гибель мужчины в массажном салоне на Рузовской. По словам сотрудников заведения для взрослых, труп принадлежит постоянному клиенту по имени Сергей.

На данный момент на место происшествия выехала группа Следственного комитета. Сотрудникам СК РФ предстоит выяснить причину и все обстоятельства случившегося в массажном салоне. В ходе опроса работников заведения было установлено, что мужчину звали Сергей, а также, что он ходит к ним регулярно в течение года. Накануне персонал заметил, что Сергей был пьян, а также вел себя неадекватно.

На теле погибшего найдены ушибы. У мужчины травмированы конечности и туловище. Правоохранительные органы заканчиваются обыск салона и опрос свидетелей.