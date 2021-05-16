В Мурино группа вооруженных преступников напала на салон красоты

Полиция Петербурга разыскивает троих мужчин, напавших на сотрудников в салоне красоты. Инцидент произошел в Мурино поздно вечером 15 мая, в субботу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

«Они избили руками 20-летнего администратора, после чего один из неизвестных произвел выстрел из неустановленного оружия и нападавшие с места происшествия скрылись. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.

Полиция разыскивает преступников. Известно, что трое нападавших надели маски и в 23:00 зашли в дом №8 по бульвару Менделеева.