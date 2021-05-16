Проректор «Военмеха» арестован на два месяца

В Петербурге суд арестовал проректора государственного технического университета "Военмех". Марат Гоуадзе Решение в отношении Марата Гогуадзе вынес Петроградский районный суд 15 мая, в субботу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подозреваемый занимает пост проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям государственного технического университета "Военмех". Решением суда Марат Гогуадзе проведет в заключении два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

По версии следствия, Гогуадзе занимался мошенничеством с 2018 по 2020 гг. За этот период мужчина израсходовал более 2,6 млн рублей.

Напомним, проректора уже задерживали в марте по подозрению в злоупотреблении полномочий. Ущерб по делу тогда составил 96 млн рублей.