В Приморском районе задержали мигрантов после массовой драки

В Петербурге удалось задержать мигрантов, устроивших массовую драку в Приморском районе города. В отделение полиции доставлено несколько десятков человек. При этом в драке было задействовано около 100 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Известно, что участники потасовки были вооружены арматурой и дубинками. Инцидент произошел на перекрестке улиц Репищева и Вербной вечером 14 мая. В полицию сообщение о массовой драке поступило в районе 20:20.

В результате в отделение полиции было доставлено 45 человек. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства происшедшего и избрать меру пресечения.