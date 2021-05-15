В Ленобласти задержали торговца мефедроном

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Петроградский районный суд арестовал Максима Камбура на два месяца. Его обвиняют в торговле наркотиков на территории Ленинградской области, а именно мефедрона.

Региональное Управление ФСБ России еще в мае возбудило уголовное дело против наркоторговца. Следователи сообщают, что Камбура общался с потенциальным клиентом, который работает в правоохранительных органах, через анонимный мессенджер. В итоге Максим со своей женой захотели купить мефедрон, и таинственный покупатель оставил закладку в селе Никольское Гатчинского района.

После того как супруги нашли наркотики их сразу же задержали. Преступник отказался давать показания, но его жена смогла все рассказать.