В Центральном районе произошло обрушение фасада здания на Рылеева

В Санкт-Петербурге, в пятницу, 14 мая, в Центральном районе города произошло обрушение фасада здания. Это уже не единичный подобного рода случай. В этот раз, фасад обрушился на Рылеева, дом №8.

В сообществе «Жители МО Литейный округ» рассказали, что фасад упал на тротуар с четырехэтажного здания дореволюционных времен. Обломки дома упали около проезжей части, рядом с салоном красоты. Район падения обломков фасада уже оцепили. Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 18 апреля, произошел случай с обрушением фасада здания на улице Чайковского, 20Б. Один из петербуржцев, который проходил рядом, чудом остался жив.