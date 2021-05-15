Рок-музыканта Станислава Жигулина снова задержали за педофилию

Рок-музыкант Станислав Жигулин, которого раньше обвиняли в педофилии, снова задержали за подобные действия в отношении детей. Певца обвинили еще в двух аналогичных преступлениях.

Частыми жертвами мужчины становились обычно 15-летние дети. С одним из них он имел интимную связь в период с 1 августа 2018 года по 12 апреля 2019 года. С другим уже с 10 августа 2019 года по 27 мая 2020 года. В обоих случаях правоохранители возбудили уголовное дело на Жигулина.

Также отметим, что ранее музыканта задерживали за подобное 30 мая 2020 года. Его обвинили, согласно оперативно-розыскным мероприятиям, что он в период с июня 2016 года по нябрь 2018 года, занимался развращением малолетних. Все это происходило в квартире на проспекте Маршала Казакова.