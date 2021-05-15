Перепалка двух водителей на Бронницкой улице переросла в стрельбу

В четверг, 13 мая, в отделение полиции поступило сообщение о том, что на Бронницкой улице, 37, неизвестный стреляет по машине. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что около 18 часов, у двоих мужчин возникла ссора на дороге.

В результате словесного спора, один из водителей достал баллончик и распылил газ в сторону своего оппонента. Тот, в свою очередь, взял пистолет, начал стрелять и попал по враждебной машине

Обоих мужчин задержали. Сотрудники полиции доставили их в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств. Также правоохранители изъяли пистолет с восьмью патронами, а также аэрозольный баллончик.