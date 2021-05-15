В Парке Героев-пожарных неизвестный изнасиловал и избил женщину

В ночь, с пятницы на субботу, с 14 на 15 мая, в одном из парков Санкт-Петербурга неизвестный мужчина напал на женщину и изнасиловал ее. Девушка немедленно обратилась в полицию с заявлением о нападении на нее.

В травмпункт поступила 34-летняя женщина, которая проживает в Централном районе. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы шеи, лиц, грудной клетки, а также черепно-мозговую травму.

Петербурженка рассказала, что минувшей ночью на нее напал неизвестный мужчина, когда та гуляла в Парке Героев-пожарных. Она описала нападавшего как примерно 35-летнего мужчину, нормального телосложения, рост около 170 сантиметров. Также женщина заметила у нападавшего светлые волосы, а также спортивную куртку с красным отливом, темно-синие джинсы и синие кроссовки.