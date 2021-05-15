В Петербургской квартире обнаружили труп пенсионерки, завернутой в пленку

В субботу, 15 мая, в отделение полиции поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир Санкт-Петербурга мертвую пенсионерку, которую кто-то завернул в строительную целлофановую пленку. В этой же квартире жила и внучка бабушки. Позвонила в полицию соседка погибшей, так как ее знакомая долго не выходила на связь.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в комнате тело 58-летней пенсионерки. При проверке обнаружилось, что следов побоев на теле старушки не выявили. Жившую с ней 17-летнюю внучку отправили в детскую больницу.

После сотрудники установили, что в этой же квартире жила и дочь погибшей. Сейчас ее разыскивает полиция.