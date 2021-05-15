Около «Удельной» произошла массовая драка мигрантов

В Санкт-Петербурге около станции городского метрополитена «Удельная» полиция задержала большое количество мигрантов, которые устроили драку на глазах у прохожих.

Очевидцы сообщают, что количество участников было около полусотни, но оказалось, что общее количество мигрантов насчитывало около 100 человек. Сообщается, что в драке многие были вооружены арматурами и дубинками.

В сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «Деловой Петербург» выложили видео с камер наружного видеонаблюдению. По кадрам видно, что драка произошла на пересечении улицы Репищева и Вербной улицы. Драка произошла примерно в 20:30.

На место драки прибыли сотрудники полиции. Однако они не застали начало потасовки, но задержали около 45 мигрантов, участвовавших в этой драке.