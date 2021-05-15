В Петербурге суд оштрафовал школу и родителей на 25 тысяч рублей за драку между учениками

В Петербурге суд оштрафовал одну из школ в Колпинском районе на 25 тысяч рублей за драку между учениками, а именно: мальчиком и девочкой.13-летний ученик ударил сверстницу по плечу, а затем по левой руке, что привело к сломанной фаланге пальца со смещением отломков. Всё случилось ещё в мае 2019 года. Но до суда случай дошёл только сейчас. По итоге средства были взысканы не только со школы, но и с семьи юного хулигана - тоже в размере 25 тысяч рублей.

Правоохранительные органы обнаружили в сломанном пальце признаки преступления по статье УК РФ за причинение средней тяжести вреда здоровью. Но парню был в возрасте 13 лет, поэтому уголовное дело не было возбуждено.

Из материалов дела о драке следует, что до момента причинения вреда здоровью Александры, Евгений не один раз нарушал дисциплину в учебный период, в том числе применял физическую силу к иным учащимся и устраивал драки и конфликты. Замечания к соблюдению дисциплины Евгением сохранились и после его перевода в другую школу, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга