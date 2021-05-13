В Пушкине автобус наехал на пенсионерку

Под Петербургом на Конюшенной улице в городе Пушкин травмировали пешехода. Автобус наехал на пожилую женщину, оступившуюся при выходе из общественного транспорта вблизи дома №30. Инцидент произошел около 13 часов дня 13 мая, в четверг. Об этом сообщает пресс-служба «Питеравто».

Известно, что женщина 84-лет оступилась и упала на проезжую часть. В результате пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Питеравто», автобус фирмы «ЛИАЗ» принадлежит ООО «Вест-Сервис». Организация относится к «Питеравто». Так, в пресс-службе отметили готовность компенсировать травму, а также провести проверку по факту случившегося.