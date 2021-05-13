На Балтийском заводе скончался рабочий

В Петербурге проходит внутренняя проверка на Балтийском заводе по факту гибели рабочего. Инцидент произошел сегодня, 13 мая. Однако ни причина, ни обстоятельства пока не подтверждены. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«Аварии никакой не было. Произошел инцидент, но подробности и причины будут известны после результатов расследования. Мы не знаем, он погиб или умер», – отметили в ведомстве.

Информация о гибели сотрудника появилась в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано «Балтийский завод». По предварительной версии произошел несчастный случай. Кроме того, появилась версии об отравлении углекислом газе.