Петербургских родителей задержали за истязание ребенка

В Петербурге заключили под стражу родителей, истязавших свою семилетнюю дочь. Решением Октябрьского районного суда отца и мать задержат до 10 июля. Об этом сообщается в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Родителям вменяют п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"). По версии следствия, родители систематически избивали семилетнюю дочь. На семью обратили внимание, когда ребенка нашли без родителей в кафе. На теле девочки было множество травм.

В отношении родителей в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело. Кроме того, семьи значится на контроле как находящаяся в социально опасном положении.