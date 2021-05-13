На Пулковском шоссе насмерть сбили лося

В Петербурге иномарка сбила дикое животное. Лось выскочил перед машиной на Пулковском шоссе утром, 13 мая, Животное не дождалось помощи и погибло. Об этом сообщают очевидцы событий в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры с пострадавшим. Окровавленное животное лежало на асфальте несколько часов. У лося открытый перелом копыта, а также, вероятно, разрывы внутренних оврагов. Авария произошла в районе 06:50.

Вторым пострадавшим в аварии стал автомобиль Renault Laguna. Из-за ДТП на участке Пулковского шоссе при выезде из города образовался затор длинной в пару километров.

В результате смерти животного водитель обязан возместить ущерб.