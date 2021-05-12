В Петербурге полицейские проверили 645 школ из-за анонимного письма

Вскоре после трагедии, произошедшей в школе в Казани, сотрудники «Центра реабилитации и милосердия» Северной столицы получили анонимное письмо о заложенных в школах взрывных устройствах. Электронный адрес, с которого пришло сообщение, зарегистрирован на технической площадке в США.

До 6 часов вечера сотрудники правоохранительных органов проверили 645 учебных заведений Петербурга и прилегающие к ним территории. 6 тысяч человек были эвакуированы на время проверки. Полицейские не обнаружили взрывных устройств и предметов, представляющих опасность.