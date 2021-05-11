Прокуратура проводит проверку после падения на женщину куска лепнины

Прокуратура Центрального района начала проверку в связи с обрушением части лепнины с дома на Малой Морской улице. В результате инцидента была госпитализирована женщина.

Информация о проверке была предоставлена пресс-службой ведомства. В ходе проверки было установлено, что за управлением и обслуживание дома несет ответственность «ЖКС №2». Сотрудниками прокуратуры будет оценено соблюдение требований жилищного законодательства управляющей компанией.