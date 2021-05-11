Летом жителей Петербурга ждет нашествие комаров

По прогнозу энтомолога Алексея Харина, в связи с образованием благоприятной среды для существования комаров, летом ожидается нашествие насекомых. Снежная зима и прохладная дождливая весна привели к тому, что стоячая вода в лужах и болотах задержится.

Эти условия способствуют размножению комаров. Специалисты Роспотребнадзора ведут борьбу с насекомыми в целях предотвращения распространения малярии. Озера, в которых комары оставляют наибольшее количество личинок, обрабатываются специальными препаратами.