На Малой Морской кусок лепнины упал на голову женщине

Инцидент произошел около 13:40 на Малой Морской улице. Кусок лепнины откололся от дома №8. Лепнина пробила голову 47-летней петербурженке.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу.

Напомним, как писал Санкт-Петербург.Ру, в апреле на коляску с двухлетним ребенком упал кусок лепнины. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.