Беглов выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в школе Казани

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при стрельбе в школе №175 в городе Казань.

«С болью и сочувствием слежу за событиями в Казани. Глубоко соболезную родным погибших детей и учителя, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим школьникам», — сообщил глава города.

К зданию правительства Республики Татарстан, которое находится на 11-й линии Васильевского острова, жители Северной столицы несут цветы, свечи, а также игрушки.

Напомним, что во вторник, 11 мая, в школе №175 в городе Казань произошла стрельба, в которой погибли дети и учитель. Инициатором стрельбы стал 19-летний Ильназ Галявиев. Сообщается, что уже преступник задержан.