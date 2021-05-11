В Петербурге, угоняя от полиции, «Хонда» врезалась в школу и загорелась

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что в ночь с 10 на 11 мая, примерно в 2:07, поступил вызов о том, что на Госпитальной улице загорелся автомобиль. На место происшествия прибыл пожарный расчет. Участником инцидента стала машина марки «Хонда».

«В школу № 500 влетел парень на тёмном автомобиле, вроде «Хонда», машина загорелась. Похоже на то, что полиция гналась за ним. Сначала парня попинали, а по итогу сняли наручники, посадили его на газон, и через некоторое время он встал и благополучно ушёл», — сообщил пользователь в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кроме того, сообщается, что водитель «Хонды» вынес забор и врезался в фасад здания. От сильного удара у машины вывернуло колесо.

Пострадавших нет. На водителя составили протоколы и отпустили.