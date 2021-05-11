В Приморском районе загорелся магазин «Дикси»

В Санкт-Петербурге, во вторник, 11 мая, в Приморском районе произошло возгорание продуктового магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.

Пожар начался около 11 часов дня в 25-этажном жилом доме. На первом этаже здание находится продуктовый магазин «Дикси». На место происшествия прибыли 18 спасателей, а также четыре единицы спецтехники.

По предварительным данным, огонь начал распространяться с подсобного помещения с продуктами питания. Площадь возгорания составляла около 15 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. На данный момент специалисты устанавливают причину пожара.