На площади Мужества произошла массовая драка среди молодежи

В Санкт-Петербурге, в понедельник, 10 мая, днем на площади Мужества произошла массовая драка в стиле «стенка на стенку» среди молодежи. Стычку успели снять на камеру.

По кадрам видно, что трое молодых людей начинают нападать на стоящую около «Пятерочки» толпу молодых людей. После нападавшие, нанеся многочисленные удары руками и ногами оппонентам, уходят и быстро садятся в автомобиль и уезжают в неизвестном направлении. Однако на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Произошедшее обсудили в соцсетях. Один из пользователей выдвинул предположение о том, что это были футбольные фанаты, но сами болельщики не признали в ребятах себе подобных.