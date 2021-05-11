На улице Пестеля в результате ДТП погибла пенсионерка

В Санкт-Петербурге, в понедельник, 10 мая, около 22 часов в Центральном районе на улице Пестеля произошло ДТП. Не обошлось без жертв. Сообщается, что за рулем автомобиля Datsun On-Do находился 60-летний мужчина, который сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавший скончался на месте.

Из кадров с камер наружного видеонаблюдения видно, что старушка передвигалась очень медленно. Она начала свое движение на зеленый сигнал светофора, а заканчивала на красный. В итоге для автомобилей уже загорелся разрешающий сигнал, и водитель промчался, наехав на пешехода.