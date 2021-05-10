В Петербурге из кафе госпитализировали семилетнюю девочку с множеством ссадин

В Санкт-Петербурге в Невском районе на Дальневосточном проспекте из кафе была госпитализирована семилетняя девочка, которую с ссадинами на теле госпитализировали в ближайшую больницу. Сообщается, что несовершеннолетняя находилась в помещении без сопровождения взрослых.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по поиску родителей маленькой петербурженки.

По данному факту прокуратура Северной столицы проводит проверку. По результатам проведенных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.