СК возбудил уголовное дело из-за истязания семилетней девочки

В ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по поводу истязания семилетней девочки.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что по версии следствия, неизвестный в квартире одного из домов, расположенных в Невском районе, не позднее 8 мая, наносил побои маленькой девочке. В результате семилетняя петербурженка получила психические и физические страдания.

На данный момент девочка находится в медицинском учреждении и получает медицинскую, а также психологическую помощь. Однако преступник так и не найден.