В Москве обнаружили мертвого зампрокурора Красносельского района Петербурга

Сообщается, что в Москве найден мертвым заместитель прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керим Сафаралиев. Без признаков жизни 34-летнего мужчину нашел его друг, хозяин квартиры на улице Изумрудная. Однако при осмотре трупа следов насилия обнаружено не было.

Раньше погибший Керим Сафаралиев занимал должноть помощника прокурора одного из районов Москвы. Отец Сафаралиева Гаджимет Сафаралиев был известным профессором, физиком, а также депутатом Государственной думы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту избиения семилетней девочки.