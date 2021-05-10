В Калининском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Санкт-Петербурге, в понедельник, 10 мая, в Калининском районе у перекрёстка улицы Ушинского и проспекта Луначарского произошло ДТП с участием трех автомобилей: Land Rover Discovery Sport, Hyundai Solaris и каршерингом. Фотографии и видео с места происшествия появились в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По кадрам видно, что Land Rover перевернулся на бок, а остальные две машины очень сильно помяты. На место происшествия прибыли медики и сотрудники МЧС. На дороге из-за аварии образовалась большая пробка.

Автор в описании к посту указал, что еще до столкновения водитель «Соляриса» был замечен в неадекватном вождении.