СК начал проверку по поводу найденных костных останков в Полежаевском парке

В Санкт-Петербурге ГУ СК России проводит проверку по факту обнаружения костных останков.

Сообщается, что в воскресенье, 9 мая, в Красносельском районе в Полежаевском парке были найдены останки костей неизвестного происхождения. На данный момент следственные эксперты проводят судебно-медицинскую экспертизу.

Кроме того, следователи проводят другие мероприятия по выяснению обстоятельств. Сообщается, что после результатов доследственной проверки будет приниматься процессуальное решение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что неизвестный сжег могилу жительницы блокадного Ленинграда в Красном Селе.