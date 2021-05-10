На канале Грибоедова двое парней избили петербуржца

Вечером, в воскресенье, 9 мая, в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые избили мужчину канале Грибоедова в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 мая.

Сообщается, что около 22:48, 9 мая, у дома №17 на канале Грибоедова двое молодых петербуржцев ударили мужчину по ногам, который сделал им замечание. Жена пострадавшего сообщила, что ее супруг хотел зафиксировать на камеру двух парней, которые справляли нужду в реку. Те увидели это и нанесли мужчине несколько ударов по ногам.

После полицейские задержали преступников. Ими оказались юноши, одному из которых было 18 лет, другому — 20.

На данный момент 36-летний петербуржец находится в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.