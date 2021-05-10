Суд вынес приговор студенту, раскладывавшему гашиш в Александро-Невской лавре

По информации, предоставленной объединенной пресс-службой городских судов, суд отправил под домашний арест студента, раскладывавшего гашиш в Александро-Невской лавре.

Сообщается, что 7 мая студент, забрав из дома 50 закладок с гашишем, отправился в Митрополичий сад на своем BMW. В саду он оставил 22 закладки. Полицейские остановили молодого человека на Орловской улице. Задержанный признал свою вину.

До 6 июля молодой человек не сможет пользоваться интернетом и получать письма, а также выходить из дома более чем на три часа.