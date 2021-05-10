Неизвестный сжег могилу блокадницы на кладбище в Красном Селе

Жителей Красного Села взволновал инцидент, произошедший на местном кладбище: могилу блокадницы уничтожил огонь. Очевидцы считают, что причиной произошедшего стал поджог.

В результате инцидента сгорели венки и деревянные кресты, помимо могилы блокадницы огонь повредил еще несколько могил. Местные жители вспоминают, что два месяца назад неизвестная женщина поджигала на кладбище венки.

Следы поджога были зафиксированы на трех могилах прибывшими на место происшествия полицейскими. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.