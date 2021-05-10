В Петербурге вооруженный мужчина напал на психиатрическую клинику

Полицейские задержали злоумышленника, напавшего с пистолетом на сотрудницу клиники психиатрии и наркологии, расположенной на улице Марата,78. О произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Сообщается, что тридцатилетний мужчины в маске просунул руку с пистолетом в окошко, угрожая администратору. Сотрудница отдала злоумышленнику деньги из кассы. Таким образом мужчина похитил из клиники 16 тысяч рублей. Грабителя арестовали в день происшествия. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».