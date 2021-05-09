Днем на мосту Александра Невского насмерть сбили пешехода

В Петербурге День Победы омрачила авария на мосту Александра Невского. Автомобиль на полной скорости сбил пешехода посреди моста. Инцидент произошел днем 9 мая, в воскресенье. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной версии, мужчина был пьян. Неоднократно он выходил на проезжую часть, однако прохожие возвращали его обратно. Однако это его не остановило, и он вышел на середину моста. Машины начали останавливаться, но один автомобиль набрал скорость и между рядов сбил мужчину.

В результате пешеход погиб на месте. От удара его отбросило на трамвайные пути. Движение трамваев временно приостановлено.