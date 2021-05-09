Ударившего ножом школьницу оставили под стражей

В Петербурге решением суда под стражей остался мужчина, напавший на прохожую девочку. 45-летний петербуржец ударил подростка, объяснив это тем, что обознался и принял девятиклассницу за другого человека. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу до 7 июля. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, на Большом проспекте Петроградской стороны 7 мая, в пятницу, мужчина окликнул 15-летнюю девочку, а затем ударил ее ножом. В результате школьницу госпитализировали в больницу, но ножевое ранение было неглубоким, и ребенок смог вернуться домой.

Мужчина был задержан 8 мая, в субботу. Ранее он проходил лечение в психоневрологическом диспансере.