На дамбе «Лахтинская-1» произошел сбой

В Петербурге произошел сбой в работе дамбы, принадлежащей Комплексу защитных сооружений. Инцидент произошел в субботу, 8 мая. Аварийное отключение воздушной линии 110 кВ произошло на Лахтинской-1. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Леэнэнерго».

По мнению экспертов компании, по восстановлению работы дамбы необходимо выяснить причины случившегося, а также найти виновных в отсутствии оперативного взаимодействия с городской электросетевой организацией.

Известно также, что во избежание нарушений электроснабжения в Кронштадтском и Курортном районах запланированные ремонтные работы на сети пришлось отложить.